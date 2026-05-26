26 мая, 07:15
Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по вопросам туризма
Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по вопросам туризма. Она будет работать до 7 июня.
Специалисты ведомства ответят на вопросы о качестве и безопасности отдыха, расскажут про безопасное питание, питьевую воду, правила купания и нужные прививки для путешествий.
Телефоны горячей линии и адреса пунктов консультаций можно найти на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
