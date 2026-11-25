Циклон принес в Москву снегопад. Как сообщила доктор географических наук, профессор, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова, ситуацию на дорогах осложняют сразу несколько неблагоприятных факторов.

Из-за порывов ветра до 15–17 метров в секунду снег переносится и перераспределяется, что приводит к образованию заносов и ухудшению видимости. Кроме того, температура воздуха держится около нулевой отметки и немного ниже, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

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