Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 октября

Температура в Москве сегодня подошла вплотную к более чем вековому рекорду. Октябрьское солнце прогрело воздух где-то до плюс 13 градусов. Чтобы обновить показатели, не хватило всего пару градусов. На предстоящей неделе москвичам придется попрощаться с аномальным теплом. Под конец месяца в столицу снова придут дожди, а вместе с ними и похолодание.

На следующей неделе будет ограничено движение в центре. Во вторник, 27 октября, с 11:00 нельзя будет проехать в районе Краснопресненской набережной и еще по ряду улиц. В среду, 28 октября, и четверг, 29 октября, объезжать придется центральные проезды. В районе перекрытий также будет полностью запрещена парковка. Ограничения связаны с проведением саммита "Россия – Африка".

Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в столице 28 и 29 октября. В нем примут участие главы иностранных государств, дипломаты и представители крупнейшего бизнеса. Дискуссии коснутся самых разных сфер: от совместных космических программ и атомной энергетики до борьбы с засухой и обмена медицинскими технологиями.

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