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25 сентября, 23:45

Культура

На малой сцене Театра Наций прошла премьера "Взрослая дочь молодого человека"

На малой сцене Театра Наций прошла премьера "Взрослая дочь молодого человека"

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На малой сцене Театра Наций состоялась премьера спектакля "Взрослая дочь молодого человека". Действие разворачивается в квартире, где собираются бывшие однокурсники технического вуза, чье студенчество пришлось на эпоху хрущевской оттепели, и ностальгические разговоры смешиваются со старыми обидами.

Актер Евгений Стычкин рассказал о персонаже, которого выгнали из института и который, сильно испугавшись, сломался и перестал быть прежним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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