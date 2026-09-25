Росфинмониторинг опроверг риск роста блокировок из-за совпадения данных

В Росфинмониторинге опровергли риск роста блокировок из-за частичного совпадения данных. Банки будут проводить проверки, но законопроект не допускает отказа в совершении операции.

Ранее в СМИ появилась информация, что у банков станет больше оснований для приостановки операций по счетам, если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. На проверку отводится 5 дней, и если оснований для дальнейших ограничений не найдут, доступ к деньгам восстановят. Клиент также вправе обратиться в банк за разъяснениями.

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