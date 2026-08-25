Собянин: количество поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми

Количество поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми, объявил Сергей Собянин. Кроме того, из Москвы в Ярославль запускают двухэтажный поезд, он отправится в первый рейс уже 26 августа. Время в пути составит 3 часа 4 минуты.

Ярославское направление – самое загруженное в стране: уже заменено 40% пригородных поездов, и теперь очередь дошла до дальнего сообщения. В перспективе число поездов на линии планируют довести до 18 пар.

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