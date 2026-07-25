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25 июля, 23:15

Общество

Последнее воскресенье июля будет дождливым

Последнее воскресенье июля будет дождливым

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Последнее воскресенье месяца, 26 июля в Москве будет дождливым. В столице ожидаются осадки, местами возможны грозы, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется примерно до 20 градусов, в Подмосковье в зоне дождей будет до 19 градусов.

На востоке Москвы за день может выпасть до 7 миллиметров осадков, а на востоке Подмосковья местами – до 13 миллиметров. По прогнозам, дождливой будет и последняя неделя июля, когда за 5 дней может выпасть месячная норма осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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