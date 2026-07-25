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25 июля, 20:30

Транспорт

В Москве 25 и 26 июля временно ограничат движение возле "Лужников"

В Москве 25 и 26 июля временно ограничат движение возле "Лужников"

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В Москве 25 и 26 июля временно ограничат движение транспорта возле спортивной арены "Лужники" из-за проведения концерта. С 8:00 25 июля до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хомовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 движение перекроют на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также в проектируемом проезде 2309.

Кроме того, с полуночи 25 и 26 июля на участках временных ограничений будет запрещена парковка. На станциях метро рядом с "Лужниками" также возможны ситуативные ограничения входа и выхода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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