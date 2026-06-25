Кот Бублик и корги Шпатель в эфире Москвы 24. С градостроительным Бубликом зрители давно знакомы. Но, как и всем котам, ему характерно непостоянство. Бублику пора заниматься другими кошачьими делами.

На помощь ему пришел мастер командного голоса и строительной дисциплины пес Шпатель. Он рассказал, что Институту Генплана Москвы исполнилось 75 лет. Шпатель отметил, что институт помогает городу развиваться правильно. Там проектируют БКЛ, магистрали и новые районы Москвы.

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