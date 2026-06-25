25 июня, 07:30Общество
Данные о закрытом клубе миллиардеров и военных Dialog появились в Сети
В Сеть попали данные о закрытом элитном клубе Dialog, в котором, по сообщениям СМИ, с 2006 года якобы собираются миллиардеры, инвесторы и представители военных структур.
Утверждается, что участники обсуждают международные конфликты, искусственный интеллект и военные технологии. Среди возможных участников называются Илон Маск, Скотт Бессент и Джаред Кушнер.
Утечка данных произошла из-за уязвимости сайта элитного клуба. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.