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Новости

25 июня, 07:15

Общество

Россияне могут получить до 100 тыс руб компенсации при пожаре и других ЧП

Россияне могут получить до 100 тыс руб компенсации при пожаре и других ЧП

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Россияне, пострадавшие от пожара, кражи или других чрезвычайных происшествий, могут рассчитывать на материальную помощь в размере до 100 тысяч рублей.

Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты, МФЦ или местную администрацию и предоставить документы, подтверждающие факт случившегося. Размер компенсации зависит от региона проживания и конкретных обстоятельств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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