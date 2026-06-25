Россияне могут получить до 100 тыс руб компенсации при пожаре и других ЧП

Россияне, пострадавшие от пожара, кражи или других чрезвычайных происшествий, могут рассчитывать на материальную помощь в размере до 100 тысяч рублей.

Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты, МФЦ или местную администрацию и предоставить документы, подтверждающие факт случившегося. Размер компенсации зависит от региона проживания и конкретных обстоятельств.

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