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25 июня, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Московского транспорта

Загруженность до 8 баллов ожидается на дорогах Москвы 24 июня

"Новости дня": новые пригородные маршруты заработают в Москве с 27 июня

По просьбе владельцев АЗС в Москве временно отменили пропуска для бензовозов

Беспилотные трамваи-лаборатории вышли на маршруты Краснопресненской сети

Фуры с бензином смогут свободно передвигаться по Москве в любое время суток

На новом вокзале Серп и Молот построена первая платформа

Поезда МЦД-4 временно будут проезжать станцию Серп и молот без остановки

В ЦОДД сообщили, что водители грузовых бензовозов могут въезжать в Москву без пропуска

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Проходка тоннеля между станциями метро "Липовая Роща" и "Строгино" завершена, сообщил Сергей Собянин. Щит-гигант "Мария" проложил на Рублево-Архангельской линии двухпутный тоннель длиной более двух километров. На строительстве ветки сейчас работают три проходческих щита.

"В рамках Адресной инвестиционной программы в ВАО построят два современных спорткомплекса с бассейнами – "Формула воды" и "Ресурс". Объекты станут неотъемлемой частью инфраструктуры районов Восточного и Соколиная Гора. Тренироваться в спорткомплексах смогут более 500 человек в смену. Сейчас ведется проектирование зданий, общая площадь которых составит около 19 тысяч квадратных метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Путепровод протяженностью 500 метров строят на границе районов Лосиноостровского и Ярославского. Помимо путепровода, возведут новые дороги и реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть.

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