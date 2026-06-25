Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Проходка тоннеля между станциями метро "Липовая Роща" и "Строгино" завершена, сообщил Сергей Собянин. Щит-гигант "Мария" проложил на Рублево-Архангельской линии двухпутный тоннель длиной более двух километров. На строительстве ветки сейчас работают три проходческих щита.

"В рамках Адресной инвестиционной программы в ВАО построят два современных спорткомплекса с бассейнами – "Формула воды" и "Ресурс". Объекты станут неотъемлемой частью инфраструктуры районов Восточного и Соколиная Гора. Тренироваться в спорткомплексах смогут более 500 человек в смену. Сейчас ведется проектирование зданий, общая площадь которых составит около 19 тысяч квадратных метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Путепровод протяженностью 500 метров строят на границе районов Лосиноостровского и Ярославского. Помимо путепровода, возведут новые дороги и реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть.