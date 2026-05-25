Бывший столичный монорельс станет круглогодичным парком на высоте 6 метров

Бывшая эстакада Московского монорельса на участке вдоль улицы Академика Королева превратится в круглогодичный парк на высоте 6 метров. Работы уже идут, устанавливают настилы и другие конструкции.

Парк протянется на 5 районов. В проекте предусмотрены аллеи, беговые дорожки и кафе. Несколько вагонов монорельса оставят в качестве музейных экспонатов. Завершить работы планируют к следующему году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.