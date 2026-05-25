Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

90 тысяч москвичей освоили новую специальность в центре "Профессии будущего" за последние 2,5 года. 80% учеников находят работу еще во время обучения, а зарплаты выпускников вырастают в среднем на 50%.

"Мы открываем новый летний сезон "Московского долголетия". В этом году все экскурсионные форматы объединены в большой городской проект "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием". В него вошли прогулки по реке, автобусные туры, а также "Пеший лекторий" – прогулки с экскурсиями и познавательными маршрутами. Продолжатся и "Зарядки долголетия". Третий год подряд участники проекта открывают сезон водных видов спорта. Главной новинкой станет лесотерапия – популярная во всем мире практика для восстановления эмоционального состояния", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В ряде медучреждений Москвы в рамках концепции исцеляющей среды появились новые арт-объекты. Они были созданы при участии студентов столичных колледжей. Инсталляции помогут пациентам почувствовать себя увереннее и настроиться на позитивный лад.