Реставрацию Минеи общей завершили в Главархиве Москвы

Главархив Москвы завершил реставрацию печатного издания Минеи общей из фондов севастопольского архива. Книга была отпечатана в Почаевской лавре в начале XIX века. В столичный Главархив экземпляр поступил в ветхом состоянии с поврежденным переплётом.

Реставраторы разобрали книгу на 250 листов, убирали старый клей, смывали воск и грязь, промывали в проточной и дистиллированной воде. Утраты восполняли на вакуумном столе, подбирая бумагу по цвету и составу. Реставрация заняла полгода.

