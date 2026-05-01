Участок синей линии столичного метро закрыт между "Строгино" и "Пятницким шоссе"

Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закрыт с 30 апреля по 8 мая в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе" будут закрыты.

Ограничения связаны со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ вдоль закрытого участка, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2. Будущая Рублево-Архангельская линия свяжет деловой центр "Москва-Сити" и Красногорск.

