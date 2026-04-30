Врачи получили право назначать пациентам БАДы в России

Врачи получили право назначать пациентам биологически активные добавки в дополнение к лечению в России. Новые правила действуют с сентября 2025 года.

Назначать разрешено только БАДы, которые имеют государственную регистрацию, внесены в систему маркировки, прошли проверку в аккредитованных лабораториях и соответствуют требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

