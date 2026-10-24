МГУ и МФТИ вошли в топ-100 международного рейтинга "Три миссии университета"

МГУ имени М. В. Ломоносова и Московский физико-технический институт вошли в топ-100 международного рейтинга "Три миссии университета" за 2026 год. Третьим российским вузом в топ-100 стал Санкт-Петербургский государственный университет.

Во второй сотне рейтинга оказались еще два московских вуза – НИУ ВШЭ и МИФИ. Рейтинг оценивает университеты по трем направлениям: образование, наука и взаимодействие с обществом.

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