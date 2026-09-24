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24 сентября, 22:45

Общество

Фитнес-клубы в России попросили разрешить расторгать договоры с дебоширами

Фитнес-клубы в России попросили разрешить расторгать договоры с дебоширами

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Национальное фитнес-сообщество обратилось к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить клубам в одностороннем порядке расторгать договоры с клиентами-дебоширами.

Однако по Гражданскому кодексу такой договор является публичным, и клуб обязан заключить его с каждым обратившимся, а закон о защите прав потребителей запрещает одностороннее расторжение без законного основания.

Расторжение возможно только при существенном нарушении, и определять его должен суд, а не администратор клуба. Верховный суд уже пресекал подобную практику в 2021 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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