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24 сентября, 15:15

Общество

Температура в Москве вечером 24 сентября опустится до 14–15 градусов

Температура в Москве вечером 24 сентября опустится до 14–15 градусов

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Вечером 24 сентября температура в Москве опустится до 14–15 градусов. В столицу приближается линия дождевых облаков, связанная с холодным атмосферным фронтом. Кратковременные осадки придут с юга и юго-запада, со стороны Тульской и Калужской областей.

Из-за сильного ветра на ВДНХ приостановили работу канатной дороги. Колесо обозрения "Солнце Москвы" также не работает. Порывы ветра в городе достигают 20 метров в секунду. После прохождения фронта столица окажется в тыловой части циклона, и температура начнет снижаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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