Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с клиентами в одностороннем порядке. Представители отрасли направили письмо в правительство. Инициативу объясняют случаями неподобающего поведения посетителей, порчей оборудования и дебошами.

При этом клиенты фитнес-клубов также сталкиваются с проблемами. Среди них некачественные услуги, неработающие душевые и недостаточная уборка. Если клуб внезапно закрывается, посетители могут потерять деньги.

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