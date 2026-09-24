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24 сентября, 13:30

Общество

Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с клиентами в одностороннем порядке

Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с клиентами в одностороннем порядке

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Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с клиентами в одностороннем порядке. Представители отрасли направили письмо в правительство. Инициативу объясняют случаями неподобающего поведения посетителей, порчей оборудования и дебошами.

При этом клиенты фитнес-клубов также сталкиваются с проблемами. Среди них некачественные услуги, неработающие душевые и недостаточная уборка. Если клуб внезапно закрывается, посетители могут потерять деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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