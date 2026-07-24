В августе россиян ждут солнечное затмение и звездопад

В августе ожидается сразу несколько крупных астрономических событий. По данным Московского планетария, 12 августа произойдет полное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители севера и северо-запада России.

13 августа состоится пик метеорного потока Персеиды, когда на небе можно будет наблюдать около 100 падающих звезд в час. Также в ночь пика звездопада станут видны 6 планет, а 28 августа пройдет частное затмение Луны, которое смогут увидеть и москвичи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.