Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Москве 25 июля

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы в Москве и Подмосковье предстоящей ночью и днем 25 июля. Как сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов, вечером 24 июля к столичному региону подойдет атмосферный фронт с юга.

Ночью температура воздуха составит от 13 до 18 градусов. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе погода ухудшится. В Москве за пять рабочих дней может выпасть месячная норма осадков.

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