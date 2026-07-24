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24 июля, 13:30

Туризм

В РСТ прокомментировали новые требования к информированию туристов

В РСТ прокомментировали новые требования к информированию туристов

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С 1 сентября российские туроператоры будут обязаны знакомить клиентов с особенностями страны назначения еще до покупки тура.

По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артура Абдюханова, новые правила сделают отношения между туристами и туроператорами более прозрачными и помогут избежать неприятных ситуаций за границей.

При этом стоимость туров новые требования не изменят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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