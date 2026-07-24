В РСТ прокомментировали новые требования к информированию туристов

С 1 сентября российские туроператоры будут обязаны знакомить клиентов с особенностями страны назначения еще до покупки тура.

По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артура Абдюханова, новые правила сделают отношения между туристами и туроператорами более прозрачными и помогут избежать неприятных ситуаций за границей.

При этом стоимость туров новые требования не изменят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.