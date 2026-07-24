Клиенты фитнес-студии в Москве несколько месяцев не могут вернуть деньги за абонементы

Вокруг сети фитнес-студий Topstretching в Москве разгорелся скандал. После закрытия двух залов в центре города часть клиентов уже несколько месяцев не может вернуть деньги за неиспользованные абонементы. По словам посетителей, ожидание возврата средств в некоторых случаях продолжается с января.

Юристы напоминают, что по закону о защите прав потребителей срок возврата средств составляет 10 дней, независимо от условий договора. Специалисты рекомендуют оформлять все претензии в письменной форме. Несмотря на ситуацию, приобрести новые абонементы в действующий зал можно, годовой абонемент обойдется более чем в 170 тысяч рублей со скидкой.

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