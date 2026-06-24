Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

В центре и на юго-востоке Москвы действуют временные локальные ограничения движения, предупредила пресс-служба столичного Дептранса. Водителей призвали выбирать для поездок метро.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что мониторят цены на топливо у мелкооптовых компаний, где закупают горючее аграрии и независимые АЗС. В Москве также принимаются меры для обеспечения топливом автозаправочных станций.

Бензовозы начали передвигаться по Подмосковью и Москве без ограничений. С 23 июня для них временно отменили пропускную систему.

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