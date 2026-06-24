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24 июня, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Движение ограничат на Варварке и Ильинке 26 и 27 июня

Трамваи-лаборатории в Москве будут собирать данные на маршрутах для создания карты

Собянин: второй участок Рублево-Архангельской линии метро запустим в 2027 году

Городской вокзал Серп и Молот будет обслуживать тысячи пассажиров

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Загруженность до 8 баллов ожидается на дорогах Москвы 24 июня

"Новости дня": новые пригородные маршруты заработают в Москве с 27 июня

В центре и на юго-востоке Москвы действуют временные локальные ограничения движения, предупредила пресс-служба столичного Дептранса. Водителей призвали выбирать для поездок метро.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что мониторят цены на топливо у мелкооптовых компаний, где закупают горючее аграрии и независимые АЗС. В Москве также принимаются меры для обеспечения топливом автозаправочных станций.

Бензовозы начали передвигаться по Подмосковью и Москве без ограничений. С 23 июня для них временно отменили пропускную систему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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