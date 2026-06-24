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24 июня, 15:00

Общество

Патриотическая акция к годовщине начала войны прошла в Ленино-Снегиревском музее

Патриотическая акция к годовщине начала войны прошла в Ленино-Снегиревском музее

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Патриотическая акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Мемориала воинам-сибирякам на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея.

Участники акции провели торжественный митинг и возложили цветы к мемориалу, а также к могиле дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова.

Для школьников организовали экскурсию по музею и тематический квест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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