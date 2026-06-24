24 июня, 15:00Общество
Патриотическая акция к годовщине начала войны прошла в Ленино-Снегиревском музее
Патриотическая акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Мемориала воинам-сибирякам на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея.
Участники акции провели торжественный митинг и возложили цветы к мемориалу, а также к могиле дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова.
Для школьников организовали экскурсию по музею и тематический квест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.