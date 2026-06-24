В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 июня

Плотное движение наблюдается 24 июня на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, на Савеловской эстакаде ТТК и в центре города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения прогнозируются на радиальных трассах в область.

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