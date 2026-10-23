Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 22:30

Город

Ресторан на Пятницкой улице в Москве украсили вязаным свитером

Ресторан на Пятницкой улице в Москве украсили вязаным свитером

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Москву начали украшать к Новому году. Одним из первых праздничный декор появился на фасаде ресторана северной кухни на Пятницкой улице. Здание одели в вязаный свитер со скандинавским узором.

Рестораторы и владельцы магазинов готовятся к традиционному конкурсу на лучшее праздничное оформление. В прошлом году победителем стал ресторан "Батлер", превративший внутренний двор в волшебный лес с пятиметровой елкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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