Ресторан на Пятницкой улице в Москве украсили вязаным свитером

Москву начали украшать к Новому году. Одним из первых праздничный декор появился на фасаде ресторана северной кухни на Пятницкой улице. Здание одели в вязаный свитер со скандинавским узором.

Рестораторы и владельцы магазинов готовятся к традиционному конкурсу на лучшее праздничное оформление. В прошлом году победителем стал ресторан "Батлер", превративший внутренний двор в волшебный лес с пятиметровой елкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.