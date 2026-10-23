Замоскворечье и Озерковскую набережную показали в рубрике "Районы, кварталы"

В рубрике "Районы, кварталы" показали Замоскворечье и Озерковскую набережную. Несколько лет назад набережную включили в единый пешеходный маршрут по центру города вдоль воды.

Сейчас это благоустроенное пространство, куда приходят гулять местные жители, сотрудники соседних бизнес центров и москвичи, которые хотят полюбоваться видами. В районе Замоскворечье живут 56 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.