Более 100 тысяч москвичей прошли обучение в центре "Профессии будущего"

Более 100 тысяч москвичей получили новую профессию или повысили квалификацию благодаря центру "Профессии будущего". Он работает с декабря 2023 года и предлагает обучение по 75 востребованным направлениям.

Обучение по некоторым программам занимает всего несколько недель. Во время практики выпускникам предлагают трудоустройство, а после обучения их доход в среднем увеличивается почти на 50%.

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