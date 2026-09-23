Зрители Москва 24 могут прислать фото и видео осенней столицы

Зрители Москва 24 могут прислать фотографии и видео осенней столицы в чат-бот телеканала. Лучшие кадры покажут в эфире. Для участия необходимо перейти по QR-коду на экране и отправить материалы.

Горожане также могут поделиться сообщениями, фотографиями и видео о событиях, которые происходят в городе и интересны им лично. Присланные материалы могут попасть в прямой эфир Москвы 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.