23 сентября, 12:00Общество
Зрители Москва 24 могут прислать фото и видео осенней столицы
Зрители Москва 24 могут прислать фотографии и видео осенней столицы в чат-бот телеканала. Лучшие кадры покажут в эфире. Для участия необходимо перейти по QR-коду на экране и отправить материалы.
Горожане также могут поделиться сообщениями, фотографиями и видео о событиях, которые происходят в городе и интересны им лично. Присланные материалы могут попасть в прямой эфир Москвы 24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.