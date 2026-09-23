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23 сентября, 06:45

Общество

Специалисты предупредили о важности вакцинации домашних питомцев

Специалисты предупредили о важности вакцинации домашних питомцев

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Домашним питомцам необходима прививка от сезонных болезней. Осенью традиционно наблюдается рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

В группе риска находятся животные в возрасте до 1 года, пожилые питомцы, а также брахицефальные породы – мопсы и бульдоги. Инфекции передаются воздушно-капельным путем и через предметы ухода. При этом специалисты подчеркивают, что человек от собаки или кошки заразиться гриппом не может.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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