Фестиваль "Вдохновение" превратил территорию ВДНХ в огромную сцену под открытым небом

Океан искусств и четыре стихии творчества: 23 июля на ВДНХ открылся IX Международный фестиваль "Вдохновение". Он стал частью масштабного городского проекта "Лето в Москве".

В рамках фестиваля пространство главной выставки страны разделилось на четыре творческие зоны: "Театр", "Танец", "Музыка" и специальный блок "Собственные проекты". В течение четырех дней горожан и туристов ждут спектакли, концерты, перформансы, хореографические постановки и театральные эксперименты. Их представят творческие коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Китая, Индии и Чили.

В день открытия фестиваля на главной сцене прошел караоке-концерт Дмитрия Харатьяна и группы Cocktail Project. Народный артист России исполнил произведения из кинофильмов, песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Олега Митяева и других авторов.

Чем фестиваль удивит москвичей и гостей столицы? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.