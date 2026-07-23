В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 июля

Наиболее плотное движение 23 июля наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе Хорошёвской эстакады и на внешней в районе Нижегородской эстакады, а также на внешней стороне МКАД в районе 94-го километра. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на 2-м Волоколамском путепроводе.

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