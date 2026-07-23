Москвичка получила счет на четверть миллиона рублей после стоянки в ТЦ Москвы

Москвичка получила счет на четверть миллиона рублей после 20 минут стоянки в ТЦ Москвы. По предварительной информации, причиной стал технический сбой в системе паркинга. Ошибку быстро обнаружили и устранили, а начисление аннулировали.

В администрации торгового центра подчеркнули, что автомобилистке ничего оплачивать не пришлось. Несколько минут стресса девушка все-таки получила.

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