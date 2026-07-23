23 июля, 07:30Транспорт
Москвичка получила счет на четверть миллиона рублей после стоянки в ТЦ Москвы
Москвичка получила счет на четверть миллиона рублей после 20 минут стоянки в ТЦ Москвы. По предварительной информации, причиной стал технический сбой в системе паркинга. Ошибку быстро обнаружили и устранили, а начисление аннулировали.
В администрации торгового центра подчеркнули, что автомобилистке ничего оплачивать не пришлось. Несколько минут стресса девушка все-таки получила.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.