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23 июня, 07:30

Общество

Эксперты назвали способы защиты квартиры на время отпуска

Эксперты назвали способы защиты квартиры на время отпуска

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Перед отъездом в отпуск нужно перекрывать воду и отключать от сети электроприборы в квартире, рассказали специалисты. Для дополнительной защиты можно установить систему контроля протечек. Их стоимость начинается от 16 тысяч рублей.

Еще одним способом защиты остается страхование жилья. По оценкам экспертов, страховой полис для квартиры со стоимостью отделки, имущества и гражданской ответственности по 500 тысяч рублей может обойтись в 7–8 тысяч рублей в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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