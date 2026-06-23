Россиян предупредили о новой схеме обмана при проверке штрафов ГИБДД

Злоумышленники похищают данные банковских карт под видом проверки штрафов ГИБДД и задолженностей. Пользователям предлагают получить отчет всего за 5 рублей. Для этого просят указать номер телефона, ФИО и дату рождения.

После этого человека перенаправляют на сайт с якобы Единой информационной базой, где предлагают оформить подписку на отчет. При согласии данные банковской карты попадают к злоумышленникам. После передачи данных на экране появляется сообщение об ошибке оплаты подписки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.