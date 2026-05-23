Удар ВСУ по Старобельску в Луганской Народной Республике – это военное преступление. Украина атаковала колледж и общежитие ночью, чтобы максимально увеличить число жертв. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, созванном по запросу Москвы.

Уже подтверждена информация о шести погибших, более 40 детей ранены. Судьба 11 студентов остается неизвестной, и эти цифры могут вырасти.

