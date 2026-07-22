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22 июля, 07:15

Общество

Победителей международной олимпиады по математике встретили в Шереметьеве

Победителей международной олимпиады по математике встретили в Шереметьеве

Москвичи завоевали золото на международной олимпиаде по математике

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Собянин: столичные школьники завоевали золото на олимпиаде по математике в Китае

В Шереметьеве встретили московских школьников, которые завоевали золотые медали на международной олимпиаде по математике в Китае. В составе сборной России выступили пять участников, двое из них представляли Москву.

Золотые медали получили Дмитрий Гришко из школы № 57 и Андрей Шишко из лицея "Вторая школа" имени Овчинникова. В аэропорту школьников поздравили с победой, а сами участники рассказали о планах на будущее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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