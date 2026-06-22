Телеканал Москва 24 приглашает москвичей на летний фестиваль "Солома"

Телеканал Москва 24 приглашает на фестиваль "Солома", который пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино". На главной сцене выступят хедлайнеры Zivert и группа "Ума Турман". Также в программе заявлены IOWA, Антоха МС и Маша Фэй.

Гостей ждет дневная программа с погружением в мир кино: съемочные площадки, декорации и квесты. На одной из локаций можно будет увидеть самолет Ту-154, а также посетить автокиновыставку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.