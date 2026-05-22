Россия потребовала провести заседание СБ ООН после удара ВСУ по Старобельску

Россия потребовала срочно провести заседание Совета Безопасности ООН после атаки на общежитие в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского постпредства при всемирной организации Евгений Успенский.

Утром 22 мая удару подверглись учебный корпус и общежитие профессионального колледжа. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также сотрудник учебного заведения. В результате произошедшего, по последним данным, пострадали 39 человек, 6 погибли. На месте продолжается разбор завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

