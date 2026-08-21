Фестиваль исторических садов открылся в музее-заповеднике "Царицыно"

"Город-сад": в музее-заповеднике "Царицыно" начал работу IX Фестиваль исторических садов. Его главной темой стал один из самых острых вопросов современной урбанистики: как сохранить связь с живой природой в плотной застройке мегаполиса.

Гостей ждут 17 уникальных ландшафтных композиций. Их авторы вдохновлялись старыми московскими двориками, фильмами Вуди Аллена, музыкальными инструментами и даже уличной культурой.

О самых интересных работах узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова. Погрузиться в мир садово-паркового искусства ей помогла куратор фестиваля Галина Шатнева.