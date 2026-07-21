21 июля, 23:15Происшествия
В Истринском округе две собаки покусали 5-летнего ребенка
Полиция проводит проверку после нападения двух собак на 5-летнего ребенка в Истринском округе. Инцидент произошел в деревне Павловское на детской площадке у одного из частных домов. Животные набросились на игравшего там мальчика, у него диагностировали рваные раны головы и левого плеча.
Ребенка госпитализировали в центр имени Л. М. Рошаля. Хозяин собак рассказал, что животные вырыли подкоп под забором и сбежали. Возбуждено уголовное дело.
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