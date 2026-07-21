Врач-аллерголог заявила, что кондиционер необходимо чистить каждые три месяца

Уход за кондиционером должен проводиться каждые три месяца, а при большом скоплении людей в помещении чистка может потребоваться и чаще. Об этом рассказала врач-аллерголог, пульмонолог, кандидат медицинских наук Элла Ильина.

Специалист пояснила, что внутри неочищенных сплит-систем скапливаются микрочастицы, плесень и бактерии, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Также симптомы могут провоцировать резкие перепады температур.

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