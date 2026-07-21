Прокуратура обжаловала приговор блогеру Митрошиной, получившей условный срок

Прокуратура обжаловала приговор блогеру Александре Митрошиной, которой месяц назад дали 3 года условно. Это подтвердил ее адвокат Михаил Юсупов. По словам юриста, прокуратура сочла приговор слишком мягким.

Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в сочинском аэропорту. 18 июня суд в Москве признал ее виновной в легализации незаконно полученных доходов: помимо условного срока, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Обвинение настаивало на реальном сроке – 3 года в исправительной колонии общего режима с конфискацией 115 миллионов рублей.

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