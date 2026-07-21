Сборная Испании вернулась на родину после триумфа на ЧМ–2026. Почти 2 миллиона человек заполнили улицы Мадрида, чтобы увидеть триумфаторов мундиаля.

Двухэтажные автобусы с игроками медленно проехали по центру города. Вдоль дороги выстроились болельщики и чествовали команду восхищенными возгласами. Футболисты пели, танцевали и фотографировались с фанатами. Завершилась праздничная процессия на центральной площади Сибалес. Там сборную принял король Испании Филипп VI. Он назвал победу фурии рохи "эпичной".

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