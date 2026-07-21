Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 07:15

Спорт

Сборная Испании вернулась на родину после триумфа на ЧМ–2026

Сборная Испании вернулась на родину после триумфа на ЧМ–2026

Испания стала двукратным чемпионом мира по футболу

Трамп попал в кадр командного фото сборной Испании после победы на ЧМ

Спартакиада для сотрудников российских компаний и их семей прошла в Москве и Подмосковье

"Дневник чемпионата": ЧМ-2026 по футболу официально завершился

Международный шахматный форум собрал в Москве более 1 000 спортсменов из разных стран

"Москва – столица спорта": соревнования по конному спорту состоялись в Черноголовке

Новости мира: футболист Ромеро не пожал руку Трампу на награждении после финала ЧМ

Эксперт рассказал, что FIFA заработала рекордные 15 млрд долларов на ЧМ-2026

Футболист Паредес устроил потасовку после финального свистка на матче ЧМ-2026

Сборная Испании вернулась на родину после триумфа на ЧМ–2026. Почти 2 миллиона человек заполнили улицы Мадрида, чтобы увидеть триумфаторов мундиаля.

Двухэтажные автобусы с игроками медленно проехали по центру города. Вдоль дороги выстроились болельщики и чествовали команду восхищенными возгласами. Футболисты пели, танцевали и фотографировались с фанатами. Завершилась праздничная процессия на центральной площади Сибалес. Там сборную принял король Испании Филипп VI. Он назвал победу фурии рохи "эпичной".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортза рубежомвидеоМаксим ШаманинПолина Брабец

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

Как правильно посещать с собакой pet-friendly места?

Если собака крупнее 5 килограммов, она должна быть на поводке и в наморднике

В кафе и других общественных местах собаке не разрешается находиться на сиденьях для людей

Читать
закрыть

Почему москвичи стали активно бронировать грибные туры?

Спрос на грибные туры объясняется незнанием местности

Эксперты уверены: это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния

Читать
закрыть

На что указывают отставки в украинской армии?

Александр Сырский официально уволен с поста главнокомандующего ВСУ

Эксперты уверены: отставка связана с борьбой за бюджет Минобороны Украины

Читать
закрыть

Какие привычки помогут сохранить мозг здоровым на долгие годы?

Мозг и голову важно беречь от травм с раннего возраста

Важно вести активный образ жизни, правильно питаться и исключить вредные привычки

Читать
закрыть

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика