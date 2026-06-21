Российские хоккеисты "Каролины" отпраздновали победу в Кубке Стэнли с флагами

Российские хоккеисты, выступающие за клуб "Каролина Харрикейнс", отпраздновали победу в Кубке Стэнли с национальными флагами. Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков приняли участие в чемпионском параде.

Один российский флаг украшал автобус, остальные триколоры игроки накинули на плечи. На этой неделе "Каролина" завершила финальную серию против "Вегаса" и завоевала трофей впервые с 2006 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.