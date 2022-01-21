Ученые оценили уровень защитного иммунитета после "Омикрона"

Американские вирусологи оценили иммунитет после перенесенного "Омикрона". Оказалось, что в этом случае защита вырабатывается только против того же "Омикрона" и мало влияет на иммунитет от других штаммов, тем более "Дельты". По крайней мере, именно такие результаты получили после опытов на мышах.

Уточняется, что заражали коронавирусом непривитых животных, а вакцина в корне меняет дело. Как считают ученые, у людей, сделавших прививку, "Омикрон" должен эффективно вырабатывать иммунитет против самого себя, а также усиливать защиту от других вариантов ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.