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21 января 2022, 20:30

Общество

Ученые оценили уровень защитного иммунитета после "Омикрона"

Ученые оценили уровень защитного иммунитета после "Омикрона"

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Американские вирусологи оценили иммунитет после перенесенного "Омикрона". Оказалось, что в этом случае защита вырабатывается только против того же "Омикрона" и мало влияет на иммунитет от других штаммов, тем более "Дельты". По крайней мере, именно такие результаты получили после опытов на мышах.

Уточняется, что заражали коронавирусом непривитых животных, а вакцина в корне меняет дело. Как считают ученые, у людей, сделавших прививку, "Омикрон" должен эффективно вырабатывать иммунитет против самого себя, а также усиливать защиту от других вариантов ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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