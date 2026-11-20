Московские управляющие компании будут общаться с жителями через мессенджер MAX. Новые правила утвердили в мэрии. Москвичи смогут узнавать в домовых чатах об отключениях воды и электричества, текущих ремонтах, собраниях собственников и других новостях своего дома.

Чтобы присоединиться к чату, нужно открыть приложение или мобильную версию MAX, ввести в поиске "Электронный дом. Домовые чаты Москвы" и перейти в чат-бот "Электронного дома". Доступ к домовому чату получат только собственники и зарегистрированные жители.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.